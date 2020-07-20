AKP'li Hamza Dağ gökkuşağına savaş açtı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 07:53

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait kolonların rengini LGBT’yi simgeleyen renklere benzeterek bu şekilde boyanmasına tepki gösterdi. Dağ, daha önce de belediye tarafından çocuklara dağıtılan süt paketlerinin üzerindeki gökkuşağına tepki göstermişti.

LGBTİ'lere yönelik nefret söylemi içeren ifadeler kullanan Dağ, "Şehrin merkezinde yer alan ve kamuya ait olan bir binayı LGBT’yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz? Sayın Soyer, evinin odalarını LGBT renklerine boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin bir kamu binasını, pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamaz" dedi.

Dağ, LGBTİ'leri hedef alan açıklamalarına şöyle devam etti:

"AK Parti, kimliği ne olursa olsun, bu ülkede, herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasının önünü açtı. Ancak toplumsal ifsada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net bir tavır aldı. Şu bilinmelidir ki İzmir'de bu sapkın zihniyetin ve onu meşrulaştırmaya çalışan her türlü faaliyetlerin karşısında olacağız. Özellikle kamu zararına sebep olunarak ve 197 bin TL ödenerek bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBT‘yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız. Buradan Sayın Soyer'e çağrıda bulunuyoruz o renkleri oradan kaldırın ve bu yanlıştan bir an önce vazgeçin."

Dağ daha önce de sosyal medya hesabından İzmir’de çocuklara dağıtılan sütlerle ilgili paylaşımda bulunmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan ve Tunç Soyer döneminde de devam eden 0-5 yaş arası çocuklara dağıtılan sütlerin fotoğrafını yayınlyan Dağ paylaşımında, “İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun” diye yazmıştı.