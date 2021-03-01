AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köylünün okul yapımı için bağışladığı arsaya villa yapıyor

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:39

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli köyünde halk, 1960 yılında tarım meslek lisesi olması amacıyla yaklaşık bir milyon metrekarelik arazi bağışı yaptı. Yapılan okul, bir dönem amacına uygun olarak hizmet verdikten sonra kapatıldı. Tarım Bakanlığı tarafından 2008 yılında AKP’lilere kiralanan arazi, bir süre daha tarımsal faaliyetlerde kullanıldı.

Kiracı şirket ortaklarından dönemin AKP İl Başkanı Ömer Dengiz, 'FETÖ’den yargılandı. Bunun ardından söz konusu arazi yeniden kamuya geçti. Arazi, AKP'li Mehmet Özhaseki’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açıldı.

BELEDİYEDEN VİLLA YAPIMI KARARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu araziye 700 villa yapımı kararı aldı. Bu karara, Güneşli halkı isyan etti. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocasinan Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ile Güneşli’yi ziyaret etti. Güneşli Sakinleri, “Elimizde olsa bir metrekare vermeyiz ama devlet güçlü dediğini yapar. Biz yapamayız. Onlar güçlü, alırlar, parsel parsel satarlar bir şey diyemeyiz” dedi.

KÖYÜN MUHTARI: ÇKS'YE KAYIT EDİLDİ, HANİ TARIM ALANI DEĞİLDİ?

Güneşli’de kurulan lise mezunlarından olan Güneşli Köyü Muhtarı Osman Gözgenç, imara açılan arazinin tarım arazisi olmadığı yönünde sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Muhtar Osman Gözgenç, “‘Burası tarım arazisi değil’ diyorlar. Ben bu okulunun mezunuyum. Uygulamalı olarak tarlada da çalıştım. Taşını da topladım, tohumunu da ektim. Mısır da ektim, pancar da… Burada kümeslerimiz vardı. Bir partide 10 bin civciv çıkartan kuluçka makinemiz vardı. Orada elde edilen ürünler çevre ile ilçelerin tarım müdürlüklerine satılırdı. Hani tarım alanı değildi? Tarım alanı değil de 2015, 2016 yıllarında Ömer Dengiz ve ortakları Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt oldu. Buradan mazot, gübre desteği, yem bitkileri desteği aldı. Yonca desteği aldı, hayvan desteği aldı. Hani tarım alanı değildi? Burası tarım alanı değil eğitim kurumu diyorlar. Eğitim kurumu 1 milyon metrekare üzerine mi kurulur? Eğitim kurumu 100 dönüme, 200 dönüme kurulur. Bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz” diye konuştu.

KÖYLÜLER: BIRAKIN EKELİM, ASGARİ ÜCRETLE KÖLE OLMAYALIM

Güneşli sakinleri, söz konusu arazinin Mehmet Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde imara açıldığını belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın bu vebale ortak olmamasını istedi. Güneşli halkı, villa yapılacak çok daha geniş arazilerin olduğunu, verimli toprakların tarım arazisi olarak kalmasını talep ederek, “Bırakın köylü toprağını eksin. Köylü şehre gidip de asgari ücretle köle olmasın” diye konuştu.

ÇETİN ARIK: BİZİM İHTİYACIMIZ VİLLA DEĞİL TARIM

Güneşli halkının şikayet ve taleplerini dinleyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, köylülerin son derece masun ve haklı bir talepleri olduğunu belirterek, “Zamanında burada üretim yapılmış. AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz de burayı tarım alanı olarak kullanmış. Burada ahır yapmış, üretim yapmış, ekmiş devletten de desteğini almış. Sonra bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tarım alanı konut alanına dönüştürülmüş. Güneşlili hemşehrilerimiz ‘Bizim başka tarlamız yok, başka ekip dikecek alanımız yok. Bize ait olan araziyi devlet bize kiralasın biz tarım alanı olarak kullanalım. İlla ki villa yapacaklarsa daha uygun olan yerlerimiz var. Oralara zenginler için villa yapsınlar. Bizim ihtiyacımız villa değil. Bizim ihtiyacımız tarım. Biz üretmek istiyoruz. Ekmek istiyoruz’ diyorlar. Bu kadar masum bir istekleri var. Ve Sayın Memduh Büyükkılıç’a seslenerek, “Özhaseki’nin günahına Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siz ortak olmayın’ diyorlar’ Köylünün toprağını köylüye verin, Özhaseki’nin vebaline ortak olmayın” dedi.