AKP'li Kenan Sofuoğlu'ndan hakkındaki iddialara cevap: 50 kiracım var, 15 bin TL için bunları yapar mıyım?

29 Ocak 2021 Cuma, 11:49

AKP Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun Sakarya’da sahibi olduğu dükkanda kiracı olan bir esnafı kirasını ödeyemediği için icraya verip darp ettirdiği iddia edilmişti.

AKP'li Sofuoğlu, gündem haline gelen olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sofuoğlu, “Çok kısa ve öz bir açıklama yapacağım. Hakkımda kendini dövdürdüğüm ve haciz ettirdiğimi iddia eden şahsı tanımıyorum. Tek bildiğim 60 yaş üstü annemin yaklaşık 1 buçuk yıl önce üzerine yürüyüp hakaretler ettiği ve sabıkalı bir kadın olduğu. Bu olay sonrası avukatımız konuyu yargıya taşımış ve yargıdan çıkan karar uygulanmış. 50 civarında kiracımız var, bugüne kadar hiç kimse ile para için mahkemelik olmadık. 1 yıldır bir kuruş talep etmediğimiz kafe ve restoranlar varken, sadece 15 bin TL için bunları yapacağımıza inanılması mümkün müdür?" dedi.

Sofuoğlu, mesajında ayrıca, başka bir kiracısı olduğunu belirttiği bir kişinin hakkında yaptığı yorumu takipçileriyle paylaştı. İsmini belirtilmeyen kiracının yorumunda, “Kendisinin Serdivan’daki binasında 5 yıldır kiracısıyım. Pandemi sürecinde kiracılarından kira almamıştır. Gizli açık yaptığı birçok yardımdan da bizzat haberdarım. Öyle ki kiralara zam yapmadan evvel işlerimizin durumunu sorar, eğer yavaş ise bu zamdan vazgeçer. Konulara hakim olmadan tek taraflı bir noktaya yığılmak haksızlık olur” sözlerine yer verildi.









