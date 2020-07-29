AKP'li milletvekili Salih Dal, koronavirüse yakalandı
AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Milletvekili Salih Dal, yaptığı açıklamada, hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, "Sonucumun pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşehrilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım. Tüm vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve el hijyeni hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum” diye konuştu.
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