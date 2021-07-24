AKP'li Tayyar'dan iktidara 'göçmen sorunu' tepkisi
Eski AKP Gaziantep Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla iktidarın göçmen politikasını eleştirerek uyarı yaptı.
Sığınmacılara yönelik tartışmalar sürüyor. İktidarın Suriye'den ve son olarak da Afganistan'dan gelmeye başlayan sığınmacılara yönelik politikaları eleştiri konusu oldu. Son olarak bir eleştiri de AKP içinden geldi. AKP'nin eski milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla 'göçmen' politikasını eleştirerek uyarı yaptı.
Sürecin iyi yönetilmemesi durumunda sosyal ve siyasal sonuçlarının ağır olacağını savunan Tayyar, şu mesajı paylaştı:
"Göçmen sorunu, Suriyeli boyutunu çoktan aştı, Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. Bu sorun, önümüzdeki dönem siyasetin en hararetli tartışma konusu olmaya namzet. Ensar retoriği, sorunu tek başına tarife yetersiz. Süreç iyi yönetilemezse sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur."
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