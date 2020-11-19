AKP'li Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

19 Kasım 2020 Perşembe, 13:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi bu." dedi.

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa, bu yanlıştır." diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret, tehdit olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.