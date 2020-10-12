AKP'li Turan'dan Gelecek ve DEVA'ya: Yazık değil mi?

12 Ekim 2020 Pazartesi, 17:19

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinden koparak kurulan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi için konuşan Turan, iki partinin Türkiye'de iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdiğini öne sürüp "Asla iktidar olma imkanları yok. Ama Türkiye'de yüzde 50'den fazla olan oyumuzun 49'da kalması projesi içerisinde yer almak istiyorlar. Yeni partilerin Erdoğan karşıtlığı ve CHP'nin taklidi olmak dışında bir söylem geliştirdiğini duydunuz mu? AK Parti'yle sahip oldukları siyasi hatıralarının yerini, bundan sonra CHP gölgesinde yapacakları siyaset alacak. Çok yazık değil mi? CHP ve HDP trenlerinin arkasında bir vagon oldular. Bakın kaç ilde, ilçede teşkilatları dağıldı. Erdoğan karşıtlığı her türlü hukuksuzluğu meşru görmelerine neden olmamalı. Kayyım atanıyor, aynı dil. 6-8 Ekim olayları konuşuluyor, aynı dil. Gerçek bir derdi olmayanlar, sadece hırslarının kurbanı olurlar. Kılıçdaroğlu, 'dostlarımla iktidar olacağım' diyor. Kim dostları? Joe Biden'den başlayan diğer isimlere kadar uzanan dostlar. Düne kadar küfrettiklerine bugün 'ortağım, kardeşim, arkadaşım' diyorlar" dedi.

"KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLEMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar ziyareti sırasındaki selamlaşma görüntüsünü eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Turan, "Kılıçdaroğlu'nun Katar'daki selamlaşmayla ilgili iddiası; ucuz, sığ siyasetin ürünü. Kılıçdaroğlu’nun tabiri caizse içinde yuvarlandığı siyasetin yansıması. Kılıçdaroğlu'nun çirkin ithamları ahlak ve akıl dışı. Cumhurbaşkanımıza karşı husumet dolu, son derece yakışıksız bir açıklama. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi yalancısıdır. İnanmayan, iddia ettiği selamlamanın yer aldığı videoya baksın. Milletimizin 10 yıldır tek bir seçim bile kazanamayan Kılıçdaroğlu’na niye güvenemediğini, bu zihniyetin neden iktidar olamadıklarının cevabı burada saklı. Bu kadar yalan ve algı peşinde koşanı değil genel başkan, kimse şirketine genel müdür yapmaz. Aziz milletimiz de tüm dünya da biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan, ancak ve ancak rükuda Allah'ın huzurunda eğilir. Başka hiçbir gücün önünde eğilmez. Kimsenin önünde bükülmez. Dik duruşuyla cesaretiyle ve kararlılığıyla öne çıkan bir lider. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı kendisiyle karıştırmasın. Video görüntüsünü hepimiz izledik, var mı öyle bir şey? Kılıçdaroğlu siyasi değerleri ayaklar altına almaktan vazgeçmeli ve bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir" diye konuştu.