AKP'li vekilden Soylu'ya 'Kürtçe' eleştirisi
AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat tanıttığı KADES uygulamasını eleştirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının Türkçe'nin yanı sıra Farsça, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dil seçenekleriyle hizmet vereceği belirtildi. Kürtçe’nin seçenekler arasında yer almaması sosyal medyada tartışma başlattı.
AKP'li milletvekili Orhan Atalay da konuya ilişkin yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Atalay, "Bir dilin yok sayılması asgari o dili konuşanların yok sayılmasıdır. Bu ülkenin en kadim unsurunu teşkil eden bir halkı yok saymanın ise, hiçbir izahı olamaz. Umarım KADES uygulamasındaki eksiklik en kısa sürede giderilerek Kürtçe de kardeş diller arasındaki yerini alır” ifadelerini kullandı.
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