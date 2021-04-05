AKP’nin Meclis’e sunduğu teklif ile işçinin hastalandığında aldığı ödenek düşürülüyor

05 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

AKP’nin teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili önemli bir değişiklik yapılıyor. İşçiler arasında “rapor parası” olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden kaynaklı işe gelememe durumlarında gelir kaybı yaşamaması için SGK tarafından yapılan ödeme anlamına geliyor.

Bu ödeme miktarı hesaplanırken de işçinin son 3 ay içerisindeki kazancının ortalamasına bakılıyor. Hastalanan işçiye günlük ücretinin üçte ikisi kadar geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Günlük 150 TL alan bir işçiye hastalandığında SGK günlük 100 TL geçici iş göremezlik ödeneği veriyor. Örneğin nisan ayında hastalanan bir işçinin günlük ücreti tespit edilirken, ocak-şubat ve mart ayı ücret ortalamasına bakılarak günlük ücret belirleniyor.

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba teklife göre bundan böyle bu ödenek veya gelirler hesaplanırken ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç son 12 aylık ücrete göre hesaplanacak. Örneğin asgari ücretle çalışan bir işçi Nisan 2021’de hasta olursa ona ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği günlük tutarı 2021’de geçerli olan asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacak. 2021’de brüt asgari ücret 3 bin 577 TL, günlük asgari ücret de 120 TL. Günlük ücretin üçte ikisi olan geçici iş göremezlik ödeneği 80 TL. Eğer düzenleme yasalaşırsa ödenek 65.4 TL’ye düşecek.

SINIRLAMA DA VAR

Sendika uzmanları 2019’da 3 milyon 383 bin 911 çalışanın geçici iş göremezlik ödeneği aldığına dikkat çekerek, “SGK toplam 27 milyon 680 bin 750 günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödemiş. Ödeneğin günlük tutarı 20 TL azaltılırsa işçinin cebine toplam 553 milyon 615 bin lira daha az para girecek anlamına gelir” bilgisini verdi. Uzmanlar, “İşçi hastalandığında 5 bin lira alsa da ödenek asgari ücretten hesaplanıyor. Eğer peşine düşülecekse bunların peşine düşülsün. Bu şekilde SGK’nin açıkları kapatılmak isteniyorsa, bu çözüm olmaz” değerlendirmesini yaptı.

Teklif ile iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli prim bildirilmiş olanlara yapılacak ödemeye de sınırlama getiriliyor.