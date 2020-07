Akşener'den Erdoğan'a: 'Ne yaptım' dediğin gün her şeyi kaybettiğin gün olur

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları özetle şu şekilde:

"SİVAS’TA YAKILAN DA BİZDİK, BAŞBAĞLAR'DA VURULAN DA BİZDİK"

Irak hükümetinde henüz Türkmen bir bakan seçilmemesi konusunu gündeme getirmiştik. Bu tavrımızın Irak’ta ses getirmesi bizi mutlu etti. İYİ Parti olarak iktidarı bu yönde bir politikada destekçi olmaya çağırıyorum. Sivas’ta yakılan da bizdik, Başbağlar'da vurulan da bizdik. Biz Madımak’la, Başbağları ayıranlardan değiliz. Her iki acıyı da kendi acımız bilenleriz. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

"OLAYLARI BAHANE EDİP, 'FIRSAT BU FIRSAT' DİYOR"

Gerekli yasaları çıkaralım. Caydırıcı önlemleri alalım ama ilk adımı şöyle atalım. Sosyal medya üzerinden insanların ailelerine namuslarına her türlü hakareti yapan AKP’nin trolleri için gereğini yapalım. Yani işe samimiyetle başlayalım. Hep bir gizli ajandaları var, olayları bahane edip “Fırsat bu fırsat” diyorlar. Barolardan rahatsızlar. Kafaya koymuşlar, baroları ayrıştıracak bir yasa getiriyorlar. Ankara Barosu’nun haddi aşan açıklamalarını fırsat bildiler. Kadınlara gıcıklar. Kafaya koymuşlar. Kırk yılda bir iyi bir iş yaptıkları İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceklermiş. Nedeni bir LGBTİ yürüyüşü.

"TWİTTER'IN TROL HESAPLARI KAPATMASINA KIZDILAR"

Gençleri sosyal medyada kontrol edemiyorlar. Yasaklayacaklarmış. Kendilerine yapılan alçakça bir saldırıyı gündeme getirip algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Twitter ne yaptı kendilerine ait trol hesapları kapattı. Kendi hesaplarının engellenmesine kızdılar. Bir hafta önce sosyal medyayı öve öve bitiremeyen Sayın Erdoğan, bir hafta sonra “kapatacağız” der miydi? Bu farklı düşünceleri ezerek susturma çabasıdır. Her gün birileri hakarete, iftiraya uğruyor. Küçük ortak her gün öfke krizi geçiriyor. Minik ortak her gün birini hedef gösteriyor. Masum gazeteciler cezaevine konuluyor ama masum kadınlara tecavüz göndermesi yapanlar serbest kalabiliyor. Ama Sayın Erdoğan’a sorarsanız; suçlu Netflix, YouTube, Twitter. Ahmakça tedbirlerle sonuç alamazsın Sayın Erdoğan. Onca kadının yaşadıklarının hakkı sende kalır. Bu zihniyet tek adam rejimlerinin genel tanımı. Dislike yaptılar diye yasak getirmek hep aynı zihniyetin ürünüdür.

"TÜRK GENCİ ÖNÜNE ÖRECEĞİN DUVARI SEL GİBİ ALIP GÖTÜRÜR"

Buradan Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum; Gençlerin önüne kurulan hiçbir duvar ayakta kalamamıştır. Hele ki Türk genci önüne öreceğin duvarı sel gibi alıp götürür. “Ne yaptım” dediğin gün her şeyi kaybettiğin gün olur, demedi demiyesin. Gazetecileri dinlemek yerine susturmayı seçtin. Türkiye’yi bu hale bizzat sen getirdin.

"DAMAT GİTSİN BAŞKASININ HAZİNESİYLE OYNASIN"

Dolar bugün 6.58’ten işlem görüyor. İki senede TL yüzde 50 değer kaybetmiş. Kişi başı milli gelirimiz 9 bin doların altına düşmüş. Tarım işçilerinin sayısı azalmış. Bir konuyu açıklığa kavuşturayım, bunlar devletin rakamları; İki senelik enflasyon yüzde 30 olmuş.Türkiye kendi sınıfında dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip. Gelmekte olan geliyorken, Damat Bey ve kayınpederine önerim, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini türlü yalanlarla savunmayı bir an önce bırakmalarıdır. Sizi TÜİK’in düzenlenmiş rakamları kurtaramaz. Damadı hazinenin başından almalısın. Gitsin başkasının hazinesiyle oynasın kardeşim.

"5 MÜTEAHHİDİ ZENGİN ETMEKTEN BIKMADINIZ GİTTİ"

Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanlığının itirafnamesi, biz yazmadık onlar yazdı. Deniyor ki; hazine yardımları ödeneği 130 milyardı 136 milyar liraya çıktı. Görev zararı 91 milyar 300 milyon lira. Hiçbir özel şirket bu kadar zarar edeni orada oturtmaz. Patronun damadı olsa bile. Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün Yap-İşlet-Devret projelerinin garanti ve katkı ödemeleri de etkili oldu.Verilen taahhüt 2019 yılı sonunda 17 milyar dolara yaklaştı. Tam 116 milyar 450 milyon lira. Yani pandemi nedeniyle vatandaşa dağıtılan paranın 11 katından fazla. EYT’lilere maaş bağlanması için gereken para sadece 10 milyar lira. Şu rakamlara bakar mısınız? Ne müteahhitmiş arkadaş! O 5 müteahhidi zengin etmekten bıkmadınız gitti. Bir türlü doyuramadınız gitti. Yazıklar olsun size.

"AÇLIK SINIRINDA YAŞAYAN BİR ÜLKENİN EKONOMİSİ NASIL UÇAN EKONOMİ OLUYOR?"

Bakkalda, markette, manavda fiyatlar ortada. İşsiz gençlerin, emeklilerin, EYT’lilerin durumu ortada. 148 lira zam ortada. Emeklilere günlük 5 TL zam ortada. Milyonlarca vatandaşı yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan bir ülkenin ekonomisi nasıl uçan ekonomi oluyor? Sözüm ona dünya bize hayran, Avrupa bizi kıskanıyor.

Akşener önceki grup toplantılarında olduğu gibi bu hafta da kürsüyü vatandaşa bıraktı. TÜM EMEKDER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan İYİ Parti kürsüsünden açıklamalarda bulundu.