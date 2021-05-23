Akşener'e saldırı girişiminde iki İYİ Partiliye soruşturma

23 Mayıs 2021 Pazar, 16:41

Rize'nin İkizdere ilçesi ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik saldırı girişiminde 'esnafı darbettikleri iddiasıyla' iki partili hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçede esnaflık yapan Yasin Havuz ve Hüseyin Yılmaz kendilerini darbettikleri gerekçesiyle İYİ Partili iki kişi hakkında şikayetçi oldu. Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla partililer hakkında soruşturma başlatıldı.

İkizdere’de Cengiz İnşaat'ın taş ocağı için yapılan çalışmaya karşı direnen köylüleri ziyarete giden Meral Akşener, ilçe merkezinde AK Partili bir grubun sloganları ve sözlü sataşmalarıyla karşılaşmıştı. Trabzon'dan kara yoluyla İkizdere'ye gelen Akşener'e bir grubun 'terörle işbirliği' suçlamasıyla yaptığı sözlü sataşma üzerine tartışma yaşanmıştı. Grupla partililer ve polis arasında da arbede olmuştu.