Alanya'da bir kadın barakasını yıkan zabıtaları vurdu
Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki kaçak barakasının yıkılmasına sinirlenip pompalı tüfekle 1’i zabıta 3 kişiyi yaralayan kadın adliyeye sevk edildi.
Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ö.T. (40) isimli kadına ait baraka kaçak olduğu gerekçesiyle dün sabah bu sabah saatlerinde yıkıldı. Ö.T, önce barakasının yıkılmasına sebep olduğunu düşündüğü A.Y.’yi (49) pompalı tüfekle bacağından M.Ü.’yü ise başından vurarak yaraladı. Ö.T, ayrıca Ş.U. ’ya (53) ait 07 HKJ plakalı araca ve kıraathaneye pompalı tüfekle ateş edip hasar verdi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2’inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Belediye baskının ardından motosikletine binip kaçan Ö.T., bir akaryakıt istasyonuna giderek bidonla benzin aldı. Akaryakıt istasyonuna gelen Ö.T.’nin motosikletinden inip bidonu pompa görevlisine vermesi, personelle bir süre konuşması ve ardından motosikletine binip uzaklaşması da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
SIKIŞTIRILARAK YAKALANDI
Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Olayda kullandığı pompalı tüfek ve üzerinde çıkan 2 bıçakla gözaltına alınan Ö.T., karakoldaki işlemlerinin bu sabah adliyeye sevk edildi.
Hastanede tedaviye alınan yaralıların ise 2’sinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan A.Y. ise Antalya’ya sevk edildi.
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