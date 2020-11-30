Alanyaspor zirveyi sevdi
Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı.
Ligde 5. sezonunu geçiren turuncu-yeşilliler, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dün Konyaspor'u mağlup ederek istikrarlı performansını sürdürdü.
Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Alanyaspor, 10 karşılaşma yapan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3, kendisi gibi 9 müsabakası bulunan Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunuyor.
Aytemiz Alanyaspor, ligde "Tek namağlup takım" ve "En az gol yiyen takım" (3) unvanlarını 11. haftaya taşımayı da başardı.
İÇ SAHADA YENİ REKORA 1 MAÇ UZAKTA
Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun eşiğine geldi.
Turuncu-yeşilli takım, 2018-2019 sezonunda en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son veren Konyaspor'a aynı şansı tanımadı ve bu alandaki rekorunu egale etti.
Akdeniz ekibinin 12. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakada alacağı en az 1 puan, iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin bu alandaki yeni rekoruna ulaşılacak.
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