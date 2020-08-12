Alanyaspor'da Covid-19 vakası!
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Manolis Siopis eşiyle birlikte Covid-19'a yakalandığını açıkladı.
Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis, geçtiğimiz hafta katıldıkları düğün merasiminin ardından hamile eşiyle birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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