Alaşehir'de festival zamanı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:09

Alaşehir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında, 3'üncüsü bu yıl düzenlenecek olan 'Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali'nin tarihi belirlendi.

30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında etkinlikler düzenlenecek festival, konserler ve çeşitli yarışma ve etkinliklerle dolu olacak. Etkinliğin tüm giderleri, sponsorlar tarafından karşılanacak. Festivalle ilgili bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 3. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlamaları ile başlayacak, halka açık her gün bir konser verilecek. Kutlamalarımız 5 Eylül Kurtuluş şenlikleri ile sona erecek. Coşku ile kutlayacağımız ve gün boyu çeşitli etkinliklerin yapılacağı festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Festival kapsamında 30 Ağustos'ta İrem Derici, 31 Ağustos'ta Niran Ünsal, 01 Eylül'de Melek Mosso, 02 Eylül'de Anıl Piyancı, 03 Eylül'de Derya Uluğ, 04 Eylül'de Buray, 05 Eylül'de Şevval Sam sahne alacak. Ayrıca festival süresince, el sanatları ve üretici atölyeleri, DJ performansları, sokak sanatçıları amatör müzik grupları, çocuk animasyon etkinlikleri, sürpriz yarışmalar düzenleneceği bildirildi.