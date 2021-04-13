Alessandra Galloni, Reuters'ın yeni genel yayın yönetmeni
Reuters Haber Ajansı'nın yeni genel yayın yönetmeni Alessandra Galloni oldu.
Reuters Haber Ajansı üst düzey editörlerinden biri olan Alessandra Galloni'yi yeni genel yayın yönetmeni olarak belirledi. Galloni ajansın 170 yıllık tarihinde ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu.
Stephen Adler'in 10 yıllık görev süresi sonunda bu ay emekli olmasının ardından göreve başlayacak Galloni 47 yaşında. Adler'in yönetiminde Reuters Haber Ajansı yüzlerce ödül alırken bu ödüllerin arasında sektörün en önemli ödülü olarak gösterilen 7 tane de Pulitzer de yer alıyor.
Reuters Haber Ajansı 2008 yılından beri Thomson Reuters'ın bir parçası.
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