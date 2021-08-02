Alevlere teslim olan Marmaris’te göz yaşartan görüntüler
Muğla’da 5 gündür devam eden orman yangınlarında yerleşim yerleri de alevlere teslim oldu. Canlarını kurtaran köylüler, alevlerden kurtardıkları hayvanları ile sahildeki kumsala inip alevlerin sönmesini beklemeye başladı.
Göz yaşartan görüntülerin yaşandığı yangınlardan en çok etkilenen yerlerden biri de Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü köyü oldu.
Tamamen alevlere teslim olan köyde yaşayan yurttaşlar, yangından kurtardıkları inekleri ile birlikte sahile inip kumsalda beklemeye başladı.
Marmaris’te yaklaşık 120 saati aşkın süredir devam eden yangınlarda zaman zaman mahşer gününü andıran görüntüler yaşanıyor.
Aniden yön değiştiren rüzgarla bir anda metrelerce yükselip ilerleyen alevlerle bölge sakinleri ve ekipler bir yandan mücadele ederken, diğer yandan da canlarını kurtarmanın telaşına düşüyor.
Alevlerin her yeri sardığı Marmaris’te pek çok kişi geceyi geçirmek için güvenli buldukları alanlara indi.
Adeta can pazarının yaşandığı bölgede oluşan manzaralar yürekleri sızlatıp gözleri yaşartıyor.
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