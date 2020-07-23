Ali Babacan, Türkiye'ye yapılan ekonomik operasyonun en büyüğünü anlattı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 22:46

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, camiye dönüştürülen Ayasofya'nın ibadete açılacağı ilk namazda, kendisine davet gelmediğini açıklarken, "Gelseydi gidebilirdim herhalde" dedi.

Babacan, Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilerek camiye dönüştürülmesi konusunda ise, "Daha önce 'Bu bir tuzaktır, bu bir oyundur' ifadesi kullanıldı. 'Biz böyle bir şey yaparsak dünyanın her yerindeki camilerin başına ne gelir, düşünüyor musunuz' dendi. Benim hükümette olduğum dönem gündeme gelmedi açıkçası" yorumunu yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde Habertürk'te yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programında, gazeteciler; Nihal Bengisu Karaca, Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

"DİNİ TERMİNOLOJİYİ KULLANAMDIM"

2002'den bugüne dini terminolojiyi hiçbir zaman kullanmadığını belirten Babacan, "'Yeni bir parti kurduk, yeni bir dil oluşturalım, eski gömleği çıkaralım' gibi bir şey yok, ben neysem oyum. Ben dinimizin kutsallarının günlük siyasette kullanılmasına kökten karşıyım ve hayatımın hiçbir döneminde yapmadım, doğru olduğuna da inanmıyorum. Bizim kendi hayat tarzımız, tercihlerimiz, inançlarımız olabilir" yorumunu yaptı.

türkiye'deki ekonomik durumun nedenlerine değinen Babacan, "Türkiye'ye yapılan ekonomik operasyonun en büyüğü, akıl dışı, bilim dışı, rasyonalite dışı, tamamen popülizme dayalı ekonomi uygulamalardır, ben adına politika bile diyemiyorum" dedi.