Ali Erbaş: 'İnanç insan ile Allah arasında olsun, ticarete, siyasete, yargıya yansımasın' diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar!

06 Eylül 2021 Pazartesi, 16:40

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Aksaray Üniversitesi’nde organize edilen 18. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu.

Erbaş, konuşmasında adli yıl açılışına katılıp dua etmesi ve Yargıtay Başkanının da cübbesiyle duaya eşlik etmesine yönelik eleştirilere yantı verdi.

"İtikadi açıdan Batı merkezli din anlayışlarının sonucu olarak, neşret eden ve dünyayı etkileyen deizm, ateizm ve nihilizm vb. akımların, itikadi alanda yaşanan kaotik ortamın da etkisiyle İslam coğrafyasında karşılık bulması, üzerinde durulması gereken husulardandır. Bunları müzakere etmemiz gerekiyor. Bu sorunu tetikleyen en önemli olgu, dinin yaşanan hayatla irtibatının bilerek zayıflatılmasıdır. Bireysel ve sosyal meselelere İslam adına pratik çözümler getirilememesi. Bu durum hayatın içinden konularda, inancın ikinci planda kalmasına yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır." diyen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hani 'inanç sokakta olamasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun' diye bir anlayış var ya. 'İnanç işte insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adeletine, yargısına yansımasın'... Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar, adeta bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir.”



