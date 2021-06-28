Ali Gürbüz Kırkpınar'a hazırlanıyor
Başpehlivan Ali Gürbüz, idman performansıyla Kırkpınar'a hazır olduğunu gösterdi.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan son şampiyon Ali Gürbüz, antrenmanlarını Korkuteli'de sürdürüyor.
Edirne'de 9-10-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan Korkuteli Belediyesi Yağlı Güreş Takımı hazırlıklarına devam ediyor. 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcağa aldırmadan yağlı antrenman yapan Ali Gürbüz, tarihi Kırkpınar güreşlerine antrenör Hikmet Tuğsuz ve Durmuş Durmuş eşliğinde hazırlanıyor.
Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar'a hazır olduğunu gösterdi.
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