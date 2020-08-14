Alibeyköy'de trafikte kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

14 Ağustos 2020 Cuma, 02:37

Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte bir kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan, kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kadın doktora saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken ve gözaltına alınan şüpheli Emre E. adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Emre E., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliye girişinde gazetecilerin, "Neden arabaya saldırdınız?" sorusuna şüpheli, "Dosyada hepsi var." yanıtını verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.