Aliyev: "İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın topraklarımızdan"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Ordumuz Hadrut kasabası ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köy kurtarıldı” dedi.
İlham Aliyev, Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köyün kurtarıldığını söyledi. Aliyev, "İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın topraklarımızdan" dedi.
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