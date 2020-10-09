Aliyev: "İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın topraklarımızdan"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Ordumuz Hadrut kasabası ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köy kurtarıldı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 16:45
Aliyev:
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İlham Aliyev, Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köyün kurtarıldığını söyledi. Aliyev, "İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın topraklarımızdan" dedi.

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