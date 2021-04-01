Aliyev'den Bayraktar'a madalya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a karşı kazanılan Karabağ zaferinde büyük rol oynadığını söyledikleri SİHA'ları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya taktı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan'a karşı kazanılan zaferde büyük rol oynadığı belirtilen SİHA'ları üreten Selçuk Bayraktar'a madalya takdim edildiği belirtildi.
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