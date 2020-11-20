Aliyev’den Ermenistan’a mesaj: Türkiye’ye karşı toprak talebinde bulunmak intihardır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a mesajlar gönderdi. Aliyev, 'Türkiye'ye karşı toprak iddiasında bulunuyorlar, bu bir intihardır' ifadesini kullandı.
Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Ağdam bölgesinin işgalden kurtuluşu dolayısıyla tüm Azerbaycanlıları ve Ağdam halkını kutladı. Aliyev, komşularıyla normal ilişki kuramayan bir ülkenin gelişemeyeceğine dikkat çekerek, "Türkiye'ye karşı toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir" dedi.
Ağdam'ın işgal altında bulunmayan kısımlarında bugüne kadar büyük kalkınma projeleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aliyev, "Şimdi Ağdam için yeni bir dönem başlıyor. Büyük planlarımız var. İşgal altındaki topraklarda her şey yok edildi. Ağdam şehrini yeniden kuracağız. Devlet vatandaşların oraya dönmesine yardım edecek" dedi.
SESSİZ KALMAKLA SUÇLADI
İlham Aliyev, Batı ülkelerini, hem Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılara hem de Ermenistan'da muhaliflere uygulanan baskılara sessiz kalmakla suçlayarak, "Avrupa Konseyi neredesin? Azerbaycan'ı küçümseyen ve itibarımızı sarsmaya çalışan Avrupa Konseyi nerede, neden susuyorsun? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız?" ifadesini kullandı.
‘KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BÖLGEDE DEVAM EDECEK’
Bölgede Ermenilerle komşuluğun devam edeceğini dile getiren Aliyev, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı olarak Güney Kafkasya'daki düşmanlıkların sona ermesi ve normal ilişkilerin kurulmasından yanayım. Bizim Ermeni halkıyla bir sorunumuz yok. Eminim ki bugün Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler bir gün kendilerinin tek yolunun Azerbaycan halkıyla yan yana, komşuluk ilişkisi içerisinde yaşamak ve tüm bu çirkin işlerden vazgeçmek olduğunu anlayacaklardır.”
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