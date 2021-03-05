Alkollü işletmeler: Salgın bahane edildi, olan bize oldu
Koronavirüsle mücadelede 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçilirken, alkollü işletme sahipleri ve çalışanları umduğunu bulamadı. Alkollü mekan işletmecileri yaşadıklarını ve kaygılarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Yeni normalleşme adımlarıyla kafe ve restoran gibi yemek hizmeti sağlayan yerler 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde alkollü mekanlara ilişkin herhangi bir ibare yer almazken, yalnızca içki ruhsatına sahip olan barlar aylardır kepenklerini kapatmış durumda.
"Alkollü restoran" ruhsatına sahip işletmeler ise saat 19.00'dan sonra iş yapabildiklerini, bu düzenlemenin kendileri için olumlu bir şey ifade etmediğini vurguluyor. Bar ve meyhane sahipleri "Salgın, tüm hizmet sektörünü zorladı ama alkollü mekanlar olarak biz daha fazla zorlandık" diyor.
"ALKOL İÇİLMESİN DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"
Alkollü işletme sahipleri kararda, alkol tüketimine ilişkin iktidar tarafından yürütülen politikanın da etkili olduğunu düşünüyor.
Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması'nın bileşeni olduğu Kent Emekçileri Dayanışması üyesi ve meyhane çalışanı Sevgi Gülmez, "Alkolü yasaklayamıyorlar ama içilmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Salgın bir bahane oldu. Alkolsüz restoanların belki bir süe sonra sınırı kalmayacak ama biz bu şekilde devam etmek zorunda kalacağız. Meyhane zamana yayılan bir kültürdür. Bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. İnsanların bu keyfine devlet eliyle müdahale edilmesini doğru bulmuyorum" diyor.
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