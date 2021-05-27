Alman bilim insanı: Aşılar yeniden tasarlanabilir
Alman bilim insanları, kan pıhtılaşmasını önlemek için aşıların iyileştirilmesine yardımcı olabileceklerini söyledi.
Alman bilim insanlarından oluşan bir ekip, Covid-19'a karşı AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarını olan bazı kişilerde görülen kan pıhtılaşmasını önleyebileceklerine inanıyor. Bilim insanları aynı zamanda aşıyı nasıl iyileştirebilecekleri konusunda üreticilere rehberlik edebileceklerini de bildiriyor.
Frankfurt'taki Goethe üniversitesinde profesör olan Rolf Marschalek ve meslektaşları, anahtarın adenovirüste (koronavirüsün başak proteinini vücuda iletmek için kullanılan soğuk algınlığı virüsü) olduğunu söylüyor. Araştırmacılar, kan pıhtılaşması vakaları görülmeyen Pfizer-BioNTech ve Moderna mRNA aşılarında bu dağıtım sistemini kullanılamayacağını belirtiyor.
Aşılanan bireylerde kan pıhtılaşması nadir görülse de, şiddetli Covid hastalığı geçirme olasılığı daha düşük olan genç yaş grubunda pıhtılaşma riski daha yüksek.
Örnek olarak; 40 yaşın altındaki herkese, aşı seçeneği sunan İngiltere'de AstraZeneca aşısı yapılan 33 milyon kişiden 309 vakada kan pıhtılaşması görüldü.
Financial Times'a J&J'nın kendisi ile temas halinde olduğunu söyleyen Prof Marschalek, sorunu önlemek için aşıların yeniden tasarlanabileceğini ifade etti.
Ancak Marschalek'in bu açıklaması hâlâ diğer uzmanlar tarafından incelenecek bir hipotez olarak görülüyor.
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