Alman Milli Takımı'ndan insan hakları ihlalleri nedeniyle Katar'a büyük protesto

26 Mart 2021 Cuma, 00:10

2022 Dünya Kupası finallerine hazırlık sırasında Katar'da 6 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği haberlerine bir tepki de Almanya'dan geldi. Katar'da insan hakları ihlallerinin yanı sıra köle işçi iddialaraı da vardı.

Alman oyuncular, İzlanda maçı öncesi Katar'ı protesto etmek için "İnsan Hakları" yazan tişörtlerle poz verdi. Alman basını olaydan Futbol Federasyonu'nun haberinin olmadığını ve oyuncuların bu kararı kendi aralarında aldığını yazdı.