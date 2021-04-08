Almanlar şokta! Paris, "Münih'i teslim aldı
3-2 sonrası Bild gazetesinin yorumunda, "PSG, Münih'i teslim aldı" yorumunu yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Paris Saint-Germain, deplasmanda Bayern Münih’i 3-2 mağlup ederek avantaj elde etti. Soğuk hava ve kar yağışı maça etkide bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint Germain, Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maça hızlı başlayan Fransız ekibi 3. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada Neymar’ın asistinde topla buluşan Marquinhos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a taşıdı. 37. dakikada Choupo-Moting’in golüyle ilk yarı PSG’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. Bayern 60. dakikada Thomas Müller’in golüyle umutlansa da 68. dakikada Kylian Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve Fransız ekibini 3-2 öne geçirdi. Bu sonuçla Fransız ekibi rövanş için avantaj yakaladı.
Maç bitiminde ünlü Alman yayın organı Bild gazetesinin yorumunda, "PSG, Münih'i teslim aldı" ifadesi yer aldı.
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