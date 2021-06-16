Almanya 3. Löw sıkıntılı

Portekiz, F Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonrası averajla liderlik koltuğuna oturdu, Almanlar ilk 2'de yok.

AA
16 Haziran 2021 Çarşamba, 06:55
Almanya 3. Löw sıkıntılı
Abone Ol google-news

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yerleşti.

Turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Almanya ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçlarla Portekiz, averajla Fransa'nın önünde ilk sırada yer aldı. Almanya'nın 3.'lüğü sonrası gözler teknik direktör Löw'e çevrildi.

F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:


OGBMAYAvP
Portekiz11003033
Fransa11001013
Almanya100101-10
Macaristan100103-30

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler