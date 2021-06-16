Almanya 3. Löw sıkıntılı
Portekiz, F Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonrası averajla liderlik koltuğuna oturdu, Almanlar ilk 2'de yok.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yerleşti.
Turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi.
Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Almanya ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçlarla Portekiz, averajla Fransa'nın önünde ilk sırada yer aldı. Almanya'nın 3.'lüğü sonrası gözler teknik direktör Löw'e çevrildi.
F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Portekiz
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Almanya
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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