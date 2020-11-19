Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye’ye yaptırım açıklaması

19 Kasım 2020 Perşembe, 14:17

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Avrupalı mevkidaşlarıyla bir araya gelmeden önce açıklamalarda bulundu.

Maas, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusunda provokasyon yaptığını öne süren Heiko Maas, “Aralık ayında AB Zirvesi’nden ne sonuç çıkacağına karar vermek Türkiye’nin elinde” dedi. Sözcü’de yer alan habere göre Maas, eğer Türkiye’nin yaklaşımında bir değişiklik olmaması durumunda yaptırım konusunda yeni tartışmaların aralık ayında gündeme geleceğini söyledi.

'TÜRKİYE’DEN POZİTİF ADIM GELMEZSE…'

Maas, “Aralık ayına kadar Türkiye’den pozitif bir adım gelmezse yaptırım konusunu görüşebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmesi gibi provokasyonları bırakması gerekiyor” ifadesini kullandı.