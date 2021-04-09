Almanya hükümeti açıkladı: Türkiye'nin Covid-19 ile ilgili kategorisini değiştirdi
Robert Koch Enstitüsü'nün açıklamasına göre Almanya, Türkiye’nin kategorisini “yüksek insidans” olarak güncelledi.
Alman hükümeti koronavirüste uluslararası riskli alanlar listesini güncelledi. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) tarafından yüksek insidans, risk bölgesi ve riskli kabul edilmeyen bölgeleri açıkladı.
Açıklanan listenin ikinci maddesinde ise Türkiye’nin bir önceki “riskli bölge” statüsü, "yüksek insidans bölgesi" olarak güncellendi. RKI tarafından paylaşılan bilgiye göre bu kategori, özellikle yüksek enfeksiyon riskinin olduğu alanlar ve fazla sayıda vaka anlamına geliyor.
Almanya’nın 11 Nisan’dan itibaren yürürlüğe koyacağı sınıflandırmada, Türkiye’yle aynı kategoride yer alan Ermenistan, Hırvatistan ve Ukrayna’nın da statüsü de değişti.
Sağlık Bakanlığı’nın, 8 Nisan 2021 son koronavirüs tablosuna göre, 55 bin 941 kişiye vaka, 2 bin 316 kişiye koronavirüs hasta tanısı konuldu. 258 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yeni vaka sayısında rekor kırıldı.
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