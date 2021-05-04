Almanya İçişleri Bakanı açıkladı: Aşırı sağcıların işlediği suç sayısı belli oldu
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Aşırı sağ ülkemizde güvenliğe yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor" dedi.
Almanya'da aşırı sağcıların 2020'de 23 bin 604 suç işlediği ve bunun, son 20 yılın en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "2020 Siyasi Suçlar Raporu" tanıtımında konuştu.
Seehofer, tüm aşırılıkların Alman toplumu için tehdit olduğunu belirterek "Aşırı sağ ülkemizde güvenliğe yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor" dedi.
2020 yılında 23 bin 604 aşırı sağcı suçun istatistiklere girdiğini kaydeden Seehofer, bunun 2001 yılından bu yana en yüksek seviye olduğuna dikkati çekti.
Bakan Seehofer, aşırı sağcıların şiddete dönüşen eylemlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 1092'ye yükseldiğini de vurguladı.
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