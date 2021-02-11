Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları 7 Mart’a kadar uzatıldı
Almanya, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Aralık 2020’de uygulamaya koyduğu kısıtlamaları 7 Mart’a kadar uzattı.
Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya’da, Covid-19 ile mücadele kapsamında geçtiğimiz sene 16 Aralık’ta uygulamaya koyulan kısıtlamalar 7 Mart’a kadar uzatıldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 16 eyaletin başbakanlarıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği korona zirvesinde kısıtlamaların 7 Mart’a kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandı.
Zirvenin ardından açıklamada bulunan Başbakan Merkel, 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık yeni vaka sayısının 68’e inmesinin ve yoğun bakım servislerindeki hasta sayısında ciddi düşüş görüldüğünü ifade ederek, bu durumun sevindirici olduğunu fakat yeterli olmadığını belirtti.
EVDEN ÇALIŞMA 14 MART’A KADAR UZATILDI
Salgında üçüncü dalga ile mücadelede başarılı olabilmek için kısıtlamaların 1 ay daha uzatıldığına değinen Merkel, evden çalışma süresinin de 14 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı. Merkel, 100 bin nüfuslu yerleşim yerleri için öngörülen haftalık yeni vaka sayısının 50’ye indirme hedefine de ay sonuna kadar ulaşmayı planladıklarını aktardı.
ORTA VE KÜÇÜK İŞLETMELERE MADDİ DESTEK
Başbakan Merkel, dükkanların açılabilmesi için 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde yeni vaka sayısının 35’e inmesini kararlaştırdıklarını ve orta ve küçük işletmelere maddi destek sağlayacaklarını belirtti. Okulların ve kreşlerin 7 Mart’tan sonra açılmasının eyaletlere bırakıldığını aktaran Merkel, eyaletlerde eğitimin yeniden başlaması için ise haftalık yeni vaka sayısının 50’nin altında olmasının tavsiye edildiğini açıkladı.
Almanya’da korona virüs vakalarının yüksek seyretmesi nedeniyle 16 Aralık 2020’de temel ihtiyaçları karşılayan marketler, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler kapatılmıştı. Okullar ve kreşler de kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmişti. Mevcut önlemler, maske takma zorunluluğu genişletilmiş ve mümkün olan her işte evden çalışma zorunluğu getirilmişti. Mevcut tedbirlerin ise 14 Şubat’a kadar geçerli olması kararlaştırılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- 'Baş imam'ın hedefi laiklik: Fabrika ayarlarına dönülsün
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Bahçeli'den astronot ismi için öneri
- RTÜK, yine ceza yağdırdı
- Ankara'da tedirgin eden görüntüler!
Video Haberler
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- AKP'li trollden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Muharrem İnce'nin kuracağı partiye mi geçiyorlar?
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- 'Baş imam'ın hedefi laiklik: Fabrika ayarlarına dönülsün
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Bahçeli'den astronot ismi için öneri
- RTÜK, yine ceza yağdırdı
- Ankara'da tedirgin eden görüntüler!