Almanya'da sağlık skandalı: Devleti zarara uğrattılar!

11 Haziran 2021 Cuma, 10:27

NDR, WDR kurumlarıyla Süddeutsche Zeitung'un özel haberine göre, Sayıştayın Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na sunduğu raporda, Sağlık Bakanlığının maske tedarik etmede ve yoğun bakım ünitelerine ödenen miktarlarda devleti zarara uğrattığı belirtildi.

Sayıştayın raporunda, Kovid-19 ile mücadelede eczaneler üzerinden vatandaşlara dağıtılan maske başına bakanlığın eczanelere 6 avro ödeme yaptığına ancak sertifikalı maskelerin o dönemde piyasada 1,62 euro fiyatından satıldığına işaret edildi.

Raporda, "FFP" maskeleri için eczanelere şubat ayından bu yana maske başı 3,90 euro üzerinde ödeme yapıldığı, bunun bile piyasa fiyatının üstünde olduğu vurgulanarak şu ana kadar devletin maskeler için 2,1 milyar euro ödeme yaptığı kaydedildi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNE ÖDEMELER

Sayıştayın raporunda ayrıca, Kovid-19 nedeniyle hastanelere yapılan yüksek ödemeler eleştirildi. Raporda hastanelerin Kovid-19 nedeniyle erteledikleri tedavi ve ameliyatlar için şu ana kadar 10,2 milyar euro destek aldıkları, bunun normalinden fazla bir miktar olduğu ifade edildi.

Alman Sayıştayı, Sağlık Bakanlığından, gelecekte vergi mükelleflerinin zararına olacak işlemlerde fonların doğru ve ekonomik kullanımına daha fazla dikkat etmesini istedi.

MERKEL: GELİŞMELER SON DERECE SEVİNDİRİCİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla çevrim içi yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

"Şu anda Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici." diyen Merkel, son aylarda gösterilen çabaların karşılığının alındığını ifade etti. Merkel, bu konuda olumlu hava şartlarının da katkı sağladığını ve aşılamadaki başarının görüldüğünü vurguladı.

Ancak Kovid-19'un ortadan kaybolmadığı uyarısında bulunan Merkel, İngiltere’de ilk olarak Hindistan’da görülen Kovid-19’un Delta varyantının hızla yayılmaya başlamasından dolayı endişe duyulduğunu aktardı. Merkel, halkı dikkatli davranmaya çağırarak salgındaki durumun sürekli takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR

Robert Koch Enstitüsünden (RKI???????) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 187 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 709 bin 129'e çıktı. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artışla 89 bin 585'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 19,7 olarak tespit edildi. 27 Mayıs'ta 41 olan bu sayı, dün 20,8 olarak açıklanmıştı. 20 Mayıs'ta 12 bin 298 olan yeni vaka sayısı da 27 Mayıs'ta 6 bin 313'e, 3 Haziran’da 4 bin 640’a gerilemişti.???????

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 39 milyon 97 bin 643 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 19 milyon 857 bin 285 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana toplam 58 milyon 954 bin 928 doz aşı uygulandı.???????