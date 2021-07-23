Almanya'daki AKP'ye muhalif isimler için ölüm listesi oluşturuldu
Almanya'da bulunan muhalif isimlerin ölüm listesi oluşturuldu. Alman polisi, söz konusu listede ismi geçenlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Son olarak Ferhat Tunç da uyarıldığını belirtti.
Gazeteci Erk Acarer'in Almanya'da bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Alman polisi harekete geçti. Soruşturmayı genişleten polis, bir ölüm listesinin olduğunu tespit etti. 55 kişikik olduğu öne sürülen listede ismi bulunan kişilere ulaşan Alman polisi, dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Son olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İnsan Hakları Aktivisti ve ses sanatçısı Ferhat Tunç, söz konusu listede isminin geçtiğini ve polis tarafından dikkatli olması için uyarıldığını belirtti.
Tunç mesajında, "Bugün Almanya’nın Darmstadt Polis Merkezinden özel görevli polisleri tarafından, 54 kişilik ölüm listesinde adımın geçmesi nedeniyle bilgilendirildim. Can güvenliğimin tehdit altında olduğu bildirildi bana. Konuyla ilgili benimle diyalogda olacaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Celal Başlangıç da aynı şekilde uyarıldığını belirtmişti.
Daha önce de Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer, bıçaklı saldırıya uğramıştı. Acarer'e saldırının ardından ardından da evine yumurtaya sarılarak atılan ve üzerinde 'sen bekle' yazan bir not atılmıştı.
Video Haberler
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
- Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
En Çok Okunan Haberler
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Erdoğan'ın sözleri sonrası Taliban'dan yeni açıklama