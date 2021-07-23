Almanya'daki AKP'ye muhalif isimler için ölüm listesi oluşturuldu

23 Temmuz 2021 Cuma, 14:56

Gazeteci Erk Acarer'in Almanya'da bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Alman polisi harekete geçti. Soruşturmayı genişleten polis, bir ölüm listesinin olduğunu tespit etti. 55 kişikik olduğu öne sürülen listede ismi bulunan kişilere ulaşan Alman polisi, dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Son olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İnsan Hakları Aktivisti ve ses sanatçısı Ferhat Tunç, söz konusu listede isminin geçtiğini ve polis tarafından dikkatli olması için uyarıldığını belirtti.

Tunç mesajında, "Bugün Almanya’nın Darmstadt Polis Merkezinden özel görevli polisleri tarafından, 54 kişilik ölüm listesinde adımın geçmesi nedeniyle bilgilendirildim. Can güvenliğimin tehdit altında olduğu bildirildi bana. Konuyla ilgili benimle diyalogda olacaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Celal Başlangıç da aynı şekilde uyarıldığını belirtmişti.

Daha önce de Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer, bıçaklı saldırıya uğramıştı. Acarer'e saldırının ardından ardından da evine yumurtaya sarılarak atılan ve üzerinde 'sen bekle' yazan bir not atılmıştı.