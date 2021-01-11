Almanya'dan ABD’ye 'başkanlık devir teslimi için uyarı'

11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:48

Trump destekçilerinin ABD Kongresi’ni basmasıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu. Alman ZDF kanalına bu sabah ABD'deki gelişmeleri değerlendiren Maas, Beyaz Saray'da sorunsuz bir iktidar değişikliği olmasını umduklarını belirterek "Başkanlık devir tesliminin pürüzsüz ve en önemlisi de barışçıl bir şekilde olması bizim için fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.

‘TRUMP "NEFRET VE AJİTASYON" SİYASETİ YÜRÜTÜYOR’

Alman hükümetinin ABD'nin Joe Biden'ın başkanlığında "uluslararası sahneye sorumluluk sahibi bir oyuncu olarak dönmesini" beklediğini söyleyen Maas, ABD'de toplumun "derinden bölünmüş olduğuna ve kutuplaştığına" dikkat çekti. Trump'ın "nefret ve ajitasyon" içeren bir siyaset yürüttüğünü vurgulayan Maas, ortaya çıkan kutuplaşmanın da Trump yandaşlarını harekete geçirdiğini kaydetti.

MARSHALL PLANI ÖNERİSİ

"Toplumu bir araya getirmek muhtemelen daha önce yeni hiçbir başkanın öncelikli görevi olmamıştı" diyen Maas, iç siyasette düzenin sağlanmasının gelecekteki Amerikan hükümetinin dış siyasette aktif hale gelmesinin koşulu olduğunu sözlerine ekledi. Maas, ABD'yle ortak bir "demokrasi için Marshall planı" üzerinde çalışılması önerisini de tekrarladı. Maas, böyle bir ortaklığın Biden'ın liberal demokrasilerle daha sıkı işbirliği yapacağı şeklindeki açıklamasıyla da örtüştüğünü savundu.

Maas, Biden hükümeti döneminde ABD-Almanya ilişkilerini iyileşeceğinden de emin olduğunu ifade ederek "Yeni Başkan'ın ABD - Avrupa arasındaki işbirliğinin iyileşmesine büyük önem verdiğini düşünüyorum" dedi.

DEMOKRATLAR HAREKETE GEÇİYOR

Demokratlar, pazartesi ya da salı günü Trump'ın azil talebini Kongre gündemine getirmeye hazırlanırken hızlı bir azil süreci başlatılması için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kabinenin de onay vermesi gerekiyor.

Kaynak: DW Türkçe