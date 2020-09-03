Almanya'dan Navalny açıklaması: Kesin olarak zehirlendi
Almanya'da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini söyledi. Seibert, Rusya'nın olayı açıklığa kavuşturması gerektiğini ifade etti.
Almanya'da hükümet, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalny'ın kesinlikle zehirlendiğini ifade etti.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan testlerin ardından Navalny'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini belirtti.
Seibert, zehirlenme olayını Navalny'a yapılan bir saldırı olarak niteleyerek, Alman hükümetinin bunu sert bir şekilde kınadığını söyledi.
"RUSYA KONUYU AÇIKLIĞA KAVUŞTURMALI"
Alman hükümetinin konuyu görüştüğünü ifade eden Seibert, Rusya yönetimini, konuyu açıklığa kavuşturmaya davet etti.
Seibert, hükümetin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarına test sonucu hakkında bilgi vereceğini ve Rusya'ya verilebilecek uygun bir ortak tepkiyi tartışacağını ifade etti.
Hükümetin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile de iletişime geçeceğini bildiren Seibert, Federal Meclis'teki parlamento gruplarının bilgilendirileceğini ve Dışişleri Bakanı'nın da Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği ile temasa geçerek sonucu ileteceğini kaydetti.
Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalny, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalny, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.
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