Altay Bayındır takımla antrenmana çıktı
Antrenmanda el bileği kemiği kırılan Altay Bayındır'ın bandajı çıkarıldı. Milli kaleci bireysel çalışmalara başladı.
El bileğindeki skafoid kemiğinden 2 hafta önce operasyon geçiren genç kalecinin elindeki bandaj çıkarıldı.
23 yaşındaki futbolcu, kontrollü bir şekilde bireysel çalışma gerçekleştirecek.
Altay Bayındır, ligde bu sezon 32 maçta forma giyerken, 10 maçı gol yemeden tamamladı.
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