Altay Bayındır takımla antrenmana çıktı

Antrenmanda el bileği kemiği kırılan Altay Bayındır'ın bandajı çıkarıldı. Milli kaleci bireysel çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:57
Altay Bayındır takımla antrenmana çıktı
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El bileğindeki skafoid kemiğinden 2 hafta önce operasyon geçiren genç kalecinin elindeki bandaj çıkarıldı.

23 yaşındaki futbolcu, kontrollü bir şekilde bireysel çalışma gerçekleştirecek.

Altay Bayındır, ligde bu sezon 32 maçta forma giyerken, 10 maçı gol yemeden tamamladı.


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