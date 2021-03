Altın Ahududu adayları açıklandı: ‘365 Days’, ‘Music’ ve ‘Dolittle’ filmleri, yılın en kötüsü olmak için yarışacak

13 Mart 2021 Cumartesi, 00:10

Her yıl Oscar adaylarından hemen önce açıklanan ve yılın en kötülerini belirleyen Razzie (Altın Ahududu) ödüllerinin bu yılki adayları açıklandı.

Razzie ödüllerinin kazananları normalde Oscar Ödülleri’nden bir gün önce açıklanıyordu.

Ancak bu yıl, bu zaman aralığı bir gün kadar daha uzadı. 26 Nisan tarihinde sahiplerini bulması beklenen Oscar ödüllerinden iki gün önce yani 24 Nisan’da dağıtılması beklenen Razzie ödülleri, bu yılki adaylarını Oscar adaylarının açıklanmasından üç gün önce duyurdu.

Böylece 15 Mart tarihinde açıklanması beklenen Oscar ödülleri adayları yılın en iyilerini takdir etmeden önce Razzie ödülleri en kötülerini gündeme getirmiş oldu.

"Dolittle"

FilmLoverss‘ın aktardığı habere göre, bu yıl Razzie ödüllerinde ön plana çıkan yapımlar, “Dolittle”, “365 Days” ve Sia’nın başrol oyuncusu seçiminde engelli bir bireye yer vermemesiyle anlatısına ters düşerek çok fazla eleştiri alan “Music” adlı belgeseli oldu.

“365 Days” ve "Dolittle" toplam altı adaylıkla ilk sırayı paylaşırken, onları dört adaylıkla “Music” izledi.

“Music”

Yoğun bir şekilde olumsuz eleştirilere maruz kalan “Music”, en kötü film, en kötü yönetmen, en kötü kadın oyuncu ve en kötü yardımcı kadın oyuncu dallarında aday gösterildi.

Barbara Bialowas ve Tomasz Mandes’in başrollerinde olduğu erotik drama filmi “365 Days”, bu yıl gösterime giren filmlerin sayısında pandemi koşullarına bağlı olarak yaşanan düşüşe rağmen aldığı altı adaylıkla listede kendisine yer buldu.

“365 Days”

Şarkıcı Duffy, Netflix'te yayımlanan film için platforma hitaben yazdığı açık mektupta filmi “insan kaçakçılığının, tecavüze uğramanın ve kaçırılmanın acımasızlığını hafife almak”la suçlamıştı.

Aynı zamanda, adaylar arasında ödül sezonunda şu ana dek başarılarıyla anılan “Borat Subsequent Moviefilm”i de yer aldı. Film, en kötü yardımcı erkek oyuncu ve en kötü ikili kategorilerinde aday gösterildi.

24 Nisan’da sahiplerini bulması planlanana 41. Razzie ödülleri için adaylar şöyle:

En Kötü Film

“365 Days”

“Absolute Proof”

“Dolittle”

“Fantasy Island”

“Music”

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – “The Last Thing He Wanted & Roald Dahl’s The Witches”

Katie Holmes – “Brahms: The Boy II & The Secret: Dare to Dream”

Kate Hudson – “Music”

Lauren Lapkus – “The Wrong Missy”

Anna-Maria Sieklucka – “365 Days”

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr. – “Dolittle”

Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – “Absolute Proof”

Michele Morrone – “365 Days”

Adam Sandler – “Hubie Halloween”

David Spade – “The Wrong Missy”

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Chevy Chase – “The Very Excellent Mr. Dundee”

Rudy Giuliani – “Borat, Subsequent Movie-Film”

Shia LeBeouf – “The Tax Collector”

Arnold Schwarzeneggar – “Iron Mask”

Bruce Willis – “Breach, Hard Kill & Survive the Night”

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – “Hillbilly Elegy”

Lucy Hale – “Fantasy Island”

Maggie Q – “Fantasy Island”

Kristen Wiig – “Wonder Woman 1984”

Maddie Ziegler – “Music”

En Kötü Yeniden Çevrim veya Devam Filmi

“365 Days”

“Dolittle”

“Fantasy Island”

“Hubie Halloween”

“Wonder Woman 1984”

En Kötü Yönetmen

Charles Band – “All 3 Barbie & Kendra movies”

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – “365 Days”

Stephen Gaghan – “Dolittle”

Ron Howard – “Hillbilly Elegy”

Sia – “Music”

En Kötü Senaryo

“365 Days”

“All 3 Barbie & Kendra Movies”

“Dolittle”

“Fantasy Island”

“Hillbilly Elegy”

En Kötü İkili

Maria Bakalova ve Rudy Giuliani – “Borat Subsequent Movie-Film”

Robert Downey Jr. ve ikna edici olmaktan uzak Welsh aksanı – “Dolittle”

Harrison Ford ve kesinlikle sahte duran görsel efektlerle yaratılmış köpeği – “Call of the Wild”

Lauren Lapkus ve David Spade – “The Wrong Missy”

Adam Sandler ve His Grating Simpleton Voice – “Hubie Halloween”