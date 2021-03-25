Altın fiyatı bir günde 50 TL'den fazla pahalandı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 440 bin lirayı, en yüksek ise 444 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 443 bin 495 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 971 bin 603,14 lira, işlem miktarı ise 927,23 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 466 milyon 933 bin 320,77 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 440.500,00 1.731,00
En Düşük 440.000,00 1.720,00
En Yüksek 444.600,00 1.735,00
Kapanış 443.495,00 1.727,00
Ağırlıklı Ortalama 442.364,39 1.728,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)409.971.603,14
Toplam İşlem Miktarı (Kg)927,23
Toplam İşlem Adedi 68
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