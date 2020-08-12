Altın fiyatlarında sert düşüş

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:31

Altın fiyatları, yatırımcıların 2020 yılının en sıcak varlıklarından biri olan altından geri adım atmaları ile birlikte, ons başına 1,900 doların altına indi ve yedi yılı aşkın sürenin en büyük iki günlük kaybına yöneldi.

Altın geçen hafta 2,000 dolar seviyesinin üzerine yeni bir rekor zirve yaptıktan sonra, ralli ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve bunun sonucu metalin güvenli liman cazibesinin azalması sonrası durdu. Bu sert düşüş, altın destekli Borsa fonlarından (ETF) ılımlı çıkışların ardından ve RSI göstergesinin 15 gündür aşırı alım bölgesinde seyretmesinden sonra geldi.

Altın 2020 yılında en iyi performans gösteren emtiadan biri oldu. Geleneksel güvenli liman altın, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomiyi durma noktasına getirmesi ve bunun sonucu merkez bankaları ve hükümetlerin yoğun teşvik tedbirlerine yönelmesinden faydalandı. Fiyatlarda son iki gündür görülen dönüş, rallinin daha da sürmesini öngören altın destekçilerine yönelik bir meydan okumayı işaret ediyor.

HDFC Securities Ltd. kıdemli analisti Tapan Patel, "Faizlerin, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselmesi beklenebilir," dedi ve ABD'de sağlık hizmetlerinin maliyetinin artması ve bilançolardaki genişleme altına uzun vadede destek sağlamaya devam edecek. Düzeltme, altının yavaşlayan büyüme ortamında geniş tabanlı yukarı yönlü temel göstergelerden destek alması nedeniyle kısa ömürlü olabilir" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'nin gösterge Hazine tahvil faizi bu ay şimdiye dek, iyileşen risk iştahı ve yoğun tahvil ihracının yaklaşması ile birlikte 10 baz puandan fazla yükseldi. Faizlerdeki son sıçrama, Standard Chartered Plc.'ye göre, Rusya'nın aşı bulduğunu açıkladığı bir ortamda, koronavirüsün kontrol altına alınacağına ilişkin yatırımcı umudunu yansıtıyor.

MineLife Pty. kıdemli kaynak analisti Gavin Wendt, "Altın 2,000 dolar seviyesini aştığında, birçok yatırımcının aklında bunun kârları realize etmek için bir fırsat olabileceği vardı," dedi ve "Gerçek tetikleyici dün Rusya'nın Kovid-19 aşısı bulduğuna ilişkin haberdi ve bazı yatırımcılar bunu altın pozisyonlarında kârlarını realize etmek ve hisse senetlerine geçmek için kullandılar. Bu yüksek riskli bir oyun, ancak kârın üzerinde oturuyorsanız, bu oldukça yerinde bir strateji" şeklinde görüş bildirdi.

Spot altın yüzde 2.1 düşerek ons başına 1,872.61 dolara kadar indikten sonra Singapur saati ile 12:16'da 1,882.11 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Altın vadeli kontratları Comex piyasasında sert düştü. Gümüş de keskin bir düşüş gösterdi ve vadeli gümüş kontratları kayıplarını yüzde 9'a kadar çıkararak bir noktada ons başına 24 doların altında işlem gördü.

Altının halen destekçileri var. DoubleLine Capital LP’den Jeffrey Gundlach, Salı günü yaptığı açıklamada, altının, geri çekilmeye rağmen yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Son haftalarda altında güçlü yükselişlerin olacağı yolunda tahminlerde bulunan kurumlardan biri olan Bank of America Corp., fiyatların 3,000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Singapur'da aracı kurum Phillip Futures'ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, hazırladığı notta, "Koronavirüs kısıtlamalarından V şeklinde toparlanma beklentileri oldukça abartılı," dedi ve "Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor. Ancak kısa vadede, altın fiyatları haber başlıklarına tepki veriyor görünüyor ve teknik tablo bir süre daha konsolidasyonu işaret ediyor" şeklinde görüş bildirdi.