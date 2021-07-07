Altın Güvercin'de verilecek ödüller belirlendi
Bu yıl 24. kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda dereceye girecek finalistlere verilecek ödüllerin belirlendiği toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Altın Güvercin’i bu yıl da sponsorlarımızın desteğiyle kanatlandıracağız” dedi.
Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray’da yapıldı. Bu yıl 24. kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda dereceye girecek finalistlere verilecek ödüllerin belirlendiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, “Altın Güvercin’i bu yıl da sponsorlarımızın desteğiyle kanatlandıracağız” dedi.
Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesi ile 6 yıllık bir aranın ardından yeniden düzenlenmeye başlanan Altın Güvercin Beste Yarışmasında dereceye girecek finalistlere verilecek para ödülleri belirlendi. Alınan karara göre, Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinci olan finaliste 100 bin TL, ikinci olan finaliste 50 bin TL, üçüncü olacak finaliste ise 25 bin TL para ödülü verilecek.
Yarışma ile ilgili konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın en önemli organizasyonlarından olan Altın Güvercin’i bir kez daha kanatlandırmak için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “Geçtiğimiz yıl Altın Güvercin için para harcamadığımız gibi kasamıza da 52 bin TL girdi. Bu büyük organizasyonu bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi sponsorlarımızın desteği ile yapmayı öngörüyoruz. Büyük ve sürpriz bir sponsor beklentimiz var. Kesinleşmesinin ardından bunu da sizlerle paylaşacağız” dedi.
Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi’nin Davutlar’da bulunan termal kuyularını işletmek amacıyla kurulan Jeotermal A.Ş.’nin 50 bin TL olan sermayesinin 500 bin TL’ye çıkarılabilmesi için Başkan Ömer Günel’e yetki verildi.
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