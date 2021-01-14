Altın Küre’nin bu yılki elçileri, Spike Lee’nin çocukları Satchel ve Jackson Lee

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:05

Soldan: Jackson Lee, Tonya Lewis Lee, Spike Lee ve Satchel Lee

Kardeşlerin Altın Küre ödül töreninin sunumunda yardımcı olmaları, seçtikleri bir konuda hayırseverlerin yaptığı yardımlara eşlik etmeleri bekleniyor.

Daha önce Laura Dern, Idris Elba’nın kızı Isan Elba, Demi Moore ve Bruce Willis’in kızı Rumer Willis, Dwayne Johnson’ın kızı Simone Garcia Johnson gibi çok sayıda ismin elçilik yaptığı Altın Küre’de bu yıl Spike Lee’nin çocukları Satchel Lee ve Jackson Lee görev alacak.

Altın Küre’de ilk kez iki siyah kardeş elçi olarak görevlendirildi. Ayrıca Jackson Lee, Altın Küre’nin ilk siyah erkek elçisi oldu. Ama Satchel Lee bu konuda ilk değil. Çünkü Altın Küre’nin ilk siyah kadın elçisi Dorothy Dandridge olmuştu.

Satchel Lee, Altın Küre elçisi olmalarını şöyle değerlendirdi: “Kalbimize yakın topluluklara dikkat çekebilmek için babamızın mirasını sırtlanmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl, siyah ve LGBTQIA+ topluluklarının var olan koşulları ne kadar orantısız bir şekilde aldıkları belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bu konuda Callen-Lorde’de New York’un insanları için yorulmanın ne olduğunu bilmeden çalışan kahraman doktorlar ve hemşirelerin durumuna parmak basabilmek benim için bir onurdur.”

25 BİN DOLARLIK HİBE

Lee kardeşlerin yardım etmek üzere seçtiği alan ise Callen-Lorde ve Big Brothers Big Sisters organizasyonları altında LGBTQIA+ bireylerin yetersiz seviyede aldığı sağlık alanı oldu. Bu alanda iki organizasyona da HFPA altında 25 bin dolarlık hibe sağlanacak.

78. Altın Küre ödül töreni 28 Şubat’ta düzenlenecek.

Kaynak: Beyazperde