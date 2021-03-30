Altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor

30 Mart 2021 Salı, 10:44

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de dolar kuruna paralel artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.020 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.