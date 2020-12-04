Altının gram fiyatı ne oldu?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 460,3 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 461,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3.095 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.838 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bu ay içinde başlayacağı beklentisinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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