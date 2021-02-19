Altının kilogramı ne kadar oldu?
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 450 lirayı, en yüksek ise 398 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 398 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 956 bin 743,69 lira, işlem miktarı ise 1.580,16 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 632 milyon 396 bin 612,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafiniresi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
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