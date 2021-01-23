Altınordu'da iklim krizi ile mücadele: 90 ton olan günlük su tüketimi 20 tona indi
Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde hayata geçirilen farkındalık projesi sayesinde 90 ton olan günlük su tüketimi 20 tona indi.
İklim değişikliği nedeniyle yeryüzündeki temiz su kaynakları her geçen gün azalırken, Altınordu Futbol Akademisi'nde izledikleri “25 litre” isimli belgeselden etkilenen genç sporcular önemli bir su farkındalığı projesini hayata geçirdi.
Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde kurulan sistem sayesinde günde 70 ton suyu geri dönüşümle yeniden kullanmaya başlandı. Çim sahaların sulanmasında, tesisteki organik tarım alanı ve besi hayvanları ortak yaşam alanında bu dönüşümden gelen suy kullanılıyor, günlük 90 ton olan su harcamasının 70 tonunu geri kazandırılıyor.
ÖZEL: 25 LİTRE İSİMLİ BELGESELDEN İLHAM ALDIK
Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) eğitim gören futbolcu adaylarına farkındalık yaratmak adına çeşitli eğitimler verildiğini vurgulayan Eğitim Direktörü Hande Özel, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların bilinçli bireyler olmalarını istiyoruz. Bu projeyi, izlediğimiz, '25 litre' isimli bir belgeselden ilham alarak hayata geçirdik. Bu belgeselle suyun önemini daha iyi anladık. Suyu tasarruflu kullanmak ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmak gerektiğini gördük. Çocuklarımız farklı projeler de yapmamız için bize öneriler sunmaya başladı. Ailelerini de bu konuda bilinçlendirdiler. Bu projeyle diğer kulüplere de örnek olmak istiyoruz. Gelecekte çocuklara daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
KALECİ UMUT: DUŞTAN ERKEN ÇIKIYORUM
Genç kaleci Umut Keseci izledikleri belgeselden çok etkilendiğini söyleyerek, "Su genelde ülkemizde fazla dikkat edilmeyen bir konu. Günde çift antrenman yaptığımız için iki kez duş alıyoruz. Daha önce 5 dakika duşta kalıyorsam, şimdi bu süreyi 2-3 dakikaya indirdim. Daha önce ailem su tüketimi konusunda dikkatli olmamı isterken, şimdi ben onları bilgilendiriyorum. Takım arkadaşlarım açısından da iyi oldu. Tüm kulüplere ve ülkeye örnek olmak istiyoruz. Küresel ısınmadan dolayı çok yağmur yağmadı. Suyun önemini çok iyi anladık. Biz denize bir taş attık, umarım tüm ülkeye dalga, dalga yayılır" dedi.
KURŞUNLU: 65 BİN TL’LİK BİR YATIRIM
Metin Oktay Yerleşkesi'nin 80 dönüm arazi üzerinde olduğunu belirten ALFA Tesis Amiri Semih Kurşunlu, "Yerleşkemizde 180 sporcunun konaklama imkanı var. Bu alandaki 8 sahamızın 3'ü doğal çim saha. Yerleşkemiz şehir dışında olduğu için kanalizasyon ve içme suyu sistemini kendimiz kurduk. Kuyu suyunu arıtıyoruz. İçme suyu ve atık suyu doğaya kazandırmak için atık arıtma suyu sistemi kurduk. Bu sistem yaklaşık 65 bin TL'ye mal oldu. Yerleşke tam kapasite dolduğunda günlük 70 ton civarı su tasarrufu sağlıyoruz. Suyumuzu geri dönüştürebilmemiz ve herkese örnek olmak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.
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