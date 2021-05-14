Alvaro Negredo’dan Beşiktaş’a şampiyonluk mesajı
Beşiktaş’ın eski golcüsü Alvaro Negredo, yarınki maç öncesinde eski takımına başarılar diledi.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, Süper Lig’de yarın oynanacak son hafta maçları öncesinde Beşiktaş’a şansı diledi.
Şu anda La Liga’da Cadiz forması giyen Negredo, İspanyol ekibinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, “Yarın oynayacakları önemli maçta eski takım arkadaşlarıma şans diliyorum. Umarım şampiyonluk için kazanırsınız.” ifadelerini kullandı.
2017/18 ve 2018/19 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, 49 maçta 18 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.
Hello @BesiktasEnglish @AlvaroNegredo9 has a message for you:— Cádiz CF ???????? (@Cadiz_CFEN) May 14, 2021
“Best of luck in this important game to my friends from Besiktas. I hope you win the championship.” pic.twitter.com/flHr9heZiM
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