Alvaro Negredo’dan Beşiktaş’a şampiyonluk mesajı

Beşiktaş’ın eski golcüsü Alvaro Negredo, yarınki maç öncesinde eski takımına başarılar diledi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2021 Cuma, 22:28
Alvaro Negredo’dan Beşiktaş’a şampiyonluk mesajı
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, Süper Lig’de yarın oynanacak son hafta maçları öncesinde Beşiktaş’a şansı diledi.

Şu anda La Liga’da Cadiz forması giyen Negredo, İspanyol ekibinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, “Yarın oynayacakları önemli maçta eski takım arkadaşlarıma şans diliyorum. Umarım şampiyonluk için kazanırsınız.” ifadelerini kullandı.

2017/18 ve 2018/19 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, 49 maçta 18 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.



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