Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kuruldu

ABD'de George Floyd'un katledilmesiyle başlayan protestolar koronavirüse rağmen devam ediyor. Son olarak göstericiler 165 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un Washington'daki evinin önüne giyotin koydu. Giyotinin altına da 'Yoksul topluluklarımızı destekleyin. Zengin adamları değil' yazan bir pankart yerleştirildi.

Bir grup gösterici Bezos'un evinin önünde kendisini kınayan açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda protestocular Amazon'un polisin kendilerini gözetlemede yardımcı olduğunu iddia ediyor. Birgün'ün haberine göre, bunun yanında Amazon'un sendikalara baskı yaptığı ve işçileri kötü koşullarda çalıştırdığı vurgulanıyor.

DC protesters have set up a “guillotine” in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV