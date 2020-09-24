Amsterdam'daki Holokost İsimler Anıtı'na ilk taşı Anne Frank'ın çocukluk arkadaşı koydu

24 Eylül 2020 Perşembe, 05:10

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak olan 250 metre uzunluğunda ve on binlerce eşsiz taştan oluşan Holokost İsimler Anıtı'na ilk taşı, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi faşizminin kurbanlarından biri olan Anne Fank'ın çocukluk arkadaşı 91 yaşındaki Jacqueline van Maarsen koydu.

Anıtta, Naziler tarafından katledilen 102 bin Yahudi, Sinti ve Roman'ın adları yer alacak.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi toplama kamplarından sağ kurtulan bir ailenin çocuğu olan mimar Daniel Libeskind tarafından tasarlanan anıtın yapımı, ilk olarak 2006 yılında gündeme geldi.

Ancak yerel halkın itirazları nedeniyle anıtın yeri değiştirilmek zorunda kalındı. Amsterdam'daki Wertheim Park'tan biraz daha uzaktaki Weesperplantsoen'e kaydırılan anıt projesi, çok sayıda ziyaretçi için yeterli alan bulunmadığı gerekçesiyle semt sakinlerinin itirazıyla karşılaşmıştı.

Bölge sakinlerinin açtığı davanın yerel mahkeme ve Danıştay tarafından reddedilmesi üzerine 14 yıl sonra anıta ilk taş kondu.

Getty Images Jacqueline van Maarsen (sağda)







İlk taşı, Naziler'in Hollanda'yı işgali sırasında ailesiyle birlikte saklandığı evde tuttuğu günlüklerle tanınan ve Bergen - Belsen kampında 16 yaşında ölen Anne Frank'ın çocukluk arkadaşı Jacqueline van Maarsen koydu.

Van Maarsen'in yerleştirdiği ilk hatıra taşı, 1943'te Sobibor toplama kampında 20 yaşında öldürülen büro memuru Dina Frankenhuis'in adını taşıyor.

Anıt, alfabetik olarak yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru ilerliyor, aşağıdan yukarıya doğru inşa ediliyor. Başlangıç noktasında Dina Frankenhuis'in adı yer alacak.

Bir labirenti andıran anıtta Naziler tarafından katledilen ve mezarları dahi olmayan 102 bin Yahudi, Sinti ve Roman'ın adları ile doğum tarihleri yer alacak.

Toplam 15 milyon euroya malolacak olan anıtın giderleri Hollanda hükümeti, Amsterdam Belediyesi, şirketler ve gönüllü kuruluşlar tarafından karşılanıyor.

Anne Frank'in çocukluk arkadaşı Jacqueline van Maarsen de anıtın gerçekleştirilmesi için 50 bin euro bağışladı.

Bu para, Anne Frank'ın, 1942'de Jacqueline'in ablası Christiane van Maarsen'in defterine yazdığı bir şiirin gelirlerinden elde edildi. Anne Frank'ın el yazısıyla yazılan şiir, 2016 yılındaki açık artırmada 140 bin euroya satılmıştı.

Anıtın bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor.